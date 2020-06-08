ПСЖ расстанется с Тьяго Силвой

Руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение расстаться с бразильским защитником Тиаго Силвой по окончании сезона, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, руководство французского клуба продлит с бразильцем контракт до конца сезона, но не будет подписывать с ним долгосрочное соглашение. Футболист уже в курсе решения клуба и занялся дальнейшим трудоустройством. Интерес к игроку проявляет "Эвертон".

В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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