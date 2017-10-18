ПСЖ разгромил "Андерлехт", "Бавария" крупно победила "Селтик"

Теги псжбавария мюнхенселтикандерлехт

ПСЖ разгромил "Андерлехт", "Бавария" крупно победила "Селтик"

Завершились матчи группового этапа Лиги Чемпионов в группе B. "Андерлехт" дома крупно проиграл ПСЖ, "Бавария" на своем поле разгромила "Селтик".

"Андерлехт" Бельгия – ПСЖ Франция - 0:4 (0:2)
Голы: Мбаппе, 3 - 0:1, Кавани, 44 - 0:2, Неймар, 66 - 0:3, Ди Мария, 88 - 0:4

"Андерлехт": Зельс, Мбоджи, Десхахт (Обрадович, 89), Аппиа, Требель, Дендонкер, Геркенс (Бруно, 81), Кумс (Жозуэ Са, 57), Ханни, Теодорчик, Оньекуру.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти (Ло Чельсо, 75), Мотта (Дракслер, 71), Рабьо, Неймар, Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 74).

"Бавария" Германия – "Селтик" Шотландия - 3:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 17 - 1:0, Киммих, 29 - 2:0, Хуммельс, 51 - 3:0

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Роббен, Киммих (Рафинья, 80), Руди, Алькантара (Видаль, 67), Коман (Хамес, 78), Мюллер, Левандовски.

"Селтик": Гордон, Люстиг, Тирни, Гамбоа, Боята, Браун, Нтчам, Армстронг (Рогич, 65), Робертс (Форрест, 78), Синклэйр, Гриффитс (Дембеле, 65).

Положение команд: ПСЖ - 9, Бавария - 6, Селтик - 3, Андерлехт - 0.

Не пропустите: Голевая феерия в Лондоне: "Челси" и "Рома" настреляли поровну. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 3 2
4 Карабах 3 1
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов