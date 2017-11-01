ПСЖ разгромил "Андерлехт", "Бавария" победила "Селтик"

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ПСЖ разгромил "Андерлехт", "Бавария" победила "Селтик"

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе B. ПСЖ на своем поле без труда справился с "Андерлехтом", "Бавария" на выезде добыла тяжелую победу над "Селтиком".

ПСЖ – "Андерлехт" - 5:0 (2:0)
Голы: Верратти, 30 - 1:0, Неймар, 45 - 2:0, Курзава, 52 - 3:0, Курзава, 72 - 4:0, Курзава, 78 - 5:0

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Ло Чельсо, 64), Рабьо (Пасторе, 76), Дракслер, Неймар, Кавани, Мбаппе (Ди Мария, 64).

"Андерлехт": Букс, Спайич (Жозуэ Са, 45), Обрадович, Аппиа, Мбоджи, Требель, Дендонкер, Геркенс, Кумс, Ханни (Теодорчик, 60), Оньекуру (Станчу, 79).

"Селтик" – "Бавария" - 1:2 (0:1)
Голы: Коман, 22 - 0:1, Макгрегор, 74 - 1:1, Мартинес, 77 - 1:2

"Селтик": Гордон, Люстиг, Боята, Тирни, Битон, Армстронг (Гриффитс, 79), Макгрегор, Форрест, Браун, Синклэйр (Рогич, 64), Дембеле.

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг, Рафинья, Мартинес, Хамес, Толиссо (Киммих, 83), Роббен (Алькантара, 90), Видаль (Руди, 59), Коман, Зюле.

Положение команд: ПСЖ - 12, Бавария - 9, Селтик - 3, Андерлехт - 0.

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