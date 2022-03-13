ПСЖ разгромил аутсайдера Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ\Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 3:0.
ПСЖ, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 22 очками остался на последней, 20-й позиции.
ПСЖ – "Бордо" - 3:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 25 - 1:0, Неймар, 52 - 2:0, Паредес, 61 - 3:0
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум, Данилу Перейра, Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.
"Бордо": Пуссен, Кватенг, Марсело, Грегерсен, Ахмедходжич, Гилавоги, Адли (Дилросун, 81), Онана (Игнатенко, 68), Хван Ый Чжо (Ньянг, 80), Элис (Мара, 68), Уден (Менса, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13