ПСЖ разгромил аутсайдера Лиги 1

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ПСЖ разгромил аутсайдера Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ\Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 3:0.

ПСЖ, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 22 очками остался на последней, 20-й позиции.

ПСЖ – "Бордо" - 3:0 (1:0)  
Голы: Мбаппе, 25 - 1:0, Неймар, 52 - 2:0, Паредес, 61 - 3:0

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум, Данилу Перейра, Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.

"Бордо": Пуссен, Кватенг, Марсело, Грегерсен, Ахмедходжич, Гилавоги, Адли (Дилросун, 81), Онана (Игнатенко, 68), Хван Ый Чжо (Ньянг, 80), Элис (Мара, 68), Уден (Менса, 69). 

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