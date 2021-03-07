ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В рамках 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ уверенно разобрался с "Брестом" и вышел в 1/8 финала турнира.

"Брест" - ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе, 9 - 0:1, Сарабия, 44 - 0:2, Мбаппе, 73 - 0:3

"Брест": Сибуа, Брассье, Бааль, Дюверн, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 84), Белькебла, Фадига (Жан Лукас, 74), Февр, Филиппото (Шарбонье, 84), Ле Дуарон (Мунье, 75), Кардона.

ПСЖ: Рико, Керер (Пембеле, 46), Баккер, Диалло, Эррера (Гуйе, 74), Паредес, Данилу Перейра, Верратти (Рафинья, 74), Дракслер, Сарабия (Ди Мария, 66), Мбаппе.

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