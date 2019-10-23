ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов

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ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов

ПСЖ одержал крупную победу в матче с "Брюгге" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей дубль оформил Мауро Икарди, а Киллиан Мбаппе забил три гола.

Отметим, что это третья подряд победа парижан в турнире.

В параллельном матче группы A "Реал" минимально обыграл "Галатасарай". Единственный гол забил Тони Кроос.

"Брюгге" - ПСЖ - 0:5 (0:1)

Голы: Икарди, 7 - 0:1, Мбаппе, 61 - 0:2, Икарди, 63 - 0:3, Мбаппе, 79 - 0:4, Мбаппе, 83 - 0:5.

"Брюгге": Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Диатта, Ритс, Ванакен, Де Кетеларе (Окереке, 57), Соболь (Баланта, 80), Тау, Деннис (Опенда, 76).

ПСЖ: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Диалло, 72), Маркиньюс, Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 52).

"Галатасарай" - "Реал" - 0:1 (0:1)

Голы: Кроос, 18 - 0:1

"Галатасарай": Муслера, Нагатомо, Луйиндама, Мариано, Маркао Тейшейра, Сери (Мор, 77), Донк (Фегули, 46), Бельханда (Байрам, 67), Нзонзи, Бабел, Андоне.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Вальверде (Хамес, 79), Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 79), Кроос, Родриго (Йович, 82), Бензема.

ПСЖ с 9 очками занимает 1 место в турнирной таблице группы A, у "Реала" 4 балла и 2 позиция. "Брюгге" с 2 очками расположился на 3 строчке, а "Галатасарай" замыкает группу, не набрав ни одного очка.

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