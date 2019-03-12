ПСЖ разгромил "Дижон" в Лиге 1

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ПСЖ разгромил "Дижон" в Лиге 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Дижон".

В составе парижан голами отметились Маркиньос, Мбаппе, Шупо-Мотинг и Ди Мария.

"Дижон" - "ПСЖ -  0:4

Голы: Маркиньос, 7 - 0:1, Мбаппе, 40 - 0:2, Ди Мария, 50 - 0:3, Шупо-Мотинг, 90 - 0:4.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Агерд, Ямбере, Марье, Абед (Саммаритано, 71), Амальфитано, Бальмон, Тавареш (Кейта, 65), Саид, Жанно (Квон Чхан Хун, 83).

ПСЖ: Ареоля, Курзава (Дагба, 76), Тиаго Силва, Бернат, Маркиньос, Нкунку(Диаби, 76), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 76), Менье, Верратти, Кимпембе, Мбаппе.

Предупреждения: Маркиньос (37), Лотоа (49), Кейта (69).

"Дижон" занимает 18 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 22 очка. ПСЖ лидирует, имея в активе 74 балла.

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