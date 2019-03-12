ПСЖ разгромил "Дижон" в Лиге 1
В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Дижон".
В составе парижан голами отметились Маркиньос, Мбаппе, Шупо-Мотинг и Ди Мария.
"Дижон" - "ПСЖ - 0:4
Голы: Маркиньос, 7 - 0:1, Мбаппе, 40 - 0:2, Ди Мария, 50 - 0:3, Шупо-Мотинг, 90 - 0:4.
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Агерд, Ямбере, Марье, Абед (Саммаритано, 71), Амальфитано, Бальмон, Тавареш (Кейта, 65), Саид, Жанно (Квон Чхан Хун, 83).
ПСЖ: Ареоля, Курзава (Дагба, 76), Тиаго Силва, Бернат, Маркиньос, Нкунку(Диаби, 76), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 76), Менье, Верратти, Кимпембе, Мбаппе.
Предупреждения: Маркиньос (37), Лотоа (49), Кейта (69).
"Дижон" занимает 18 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 22 очка. ПСЖ лидирует, имея в активе 74 балла.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|28
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
|40
|9
|Ницца
|28
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|27
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19