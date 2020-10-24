ПСЖ разгромил "Дижон" в Лиге 1. Мбаппе оформил дубль
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" разгромил "Дижон" со счетом 4:0. Победу парижскому клубу принесли Мойсе Кин и Килиан Мбаппе, которые забили по два мяча.
Благодаря победе ПСЖ вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Дижон" остался на последнем, 20-м месте.
ПСЖ Париж - "Дижон" Дижон - 4:0 (2:0)
Голы: Кин, 3 - 1:0, Кин, 23 - 2:0, Мбаппе, 82 - 3:0, Мбаппе, 88 - 4:0
ПСЖ: Рико, Диалло, Маркиньос (Руис-Атиль, 73), Дагба, Баккер, Дракслер (Эррера, 59), Рафинья, Данилу Перейра, Сарабия, Неймар, Кин (Мбаппе, 73).
"Дижон": Аллагбе, Экюэль-Манга, Боэ, Панзо, Лотоа (Диоп, 55), Балде, Ндонг, Шуйар,
Не пропустите: В ПСЖ выявлен новый случай заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"
-
"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Локомотив" дома проиграл "Ротору". Волгограды одержали первую победу в РПЛ
-
"Спартак" обыграл "Краснодар" и вышел на 1-е место в РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 октября
-
"Реал" обошел "Барселону" по числу побед за всю историю "класико"
-
Серхио Рамос прокомментировал пенальти в ворота "Барселоны" в матче с "Реалом"
-
"Атлетико" уверенно обыграл "Бетис" в Ла Лиге
-
"Манчестер Сити" теряет Агуэро
-
Все клубы РПЛ, выступающие в Лиге Чемпионов, проиграли в 12-м туре
-
ПСЖ разгромил "Дижон" в Лиге 1. Мбаппе оформил дубль
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"
-
"Лацио" обыграл "Болонью" в Серии А
-
Александр Кержаков заразился коронавирусом
-
Месси не забивает в "класико" с тех пор, как Роналду покинул "Реал"
-
"Спартак" теряет Джикию
-
Криштиану Роналду отреагировал на победу "Реала" в матче с "Барселоной"
-
Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Краснодаром"
-
Куман раскритиковал судейство в матче с "Реалом"
-
Эсекьель Понсе установил рекорд "Спартака"
-
"Севилья" проиграла "Эйбару", "Осасуна" победила "Атлетик"
-
"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13