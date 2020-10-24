ПСЖ разгромил "Дижон" в Лиге 1. Мбаппе оформил дубль

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" разгромил "Дижон" со счетом 4:0. Победу парижскому клубу принесли Мойсе Кин и Килиан Мбаппе, которые забили по два мяча.

Благодаря победе ПСЖ вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Дижон" остался на последнем, 20-м месте.

ПСЖ Париж - "Дижон" Дижон - 4:0 (2:0)

Голы: Кин, 3 - 1:0, Кин, 23 - 2:0, Мбаппе, 82 - 3:0, Мбаппе, 88 - 4:0

ПСЖ: Рико, Диалло, Маркиньос (Руис-Атиль, 73), Дагба, Баккер, Дракслер (Эррера, 59), Рафинья, Данилу Перейра, Сарабия, Неймар, Кин (Мбаппе, 73).

"Дижон": Аллагбе, Экюэль-Манга, Боэ, Панзо, Лотоа (Диоп, 55), Балде, Ндонг, Шуйар,

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