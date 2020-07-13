ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов

ПСЖ обыграл "Гавр", выступающий в Лиге 2 в товарищеском матче.

В составе парижан дублями отметились Мауро Икарди, Неймар и Пабло Сарабия.

"Гавр" - ПСЖ- 0:9 (0:5)

Голы: Икарди, 8 - 0:1, Икарди, 19 - 0:2, Неймар, 21 - 0:3, Мбаппе, 29 - 0:4, Неймар, 43 - 0:5, Гуйе, 50 - 0:6, Сарабия, 52 - 0:7, Муинга, 59 - 0:8, Сарабия, 60 - 0:9.

Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ПСЖ стал чемпионом страны.

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