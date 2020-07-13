ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов
ПСЖ обыграл "Гавр", выступающий в Лиге 2 в товарищеском матче.
В составе парижан дублями отметились Мауро Икарди, Неймар и Пабло Сарабия.
"Гавр" - ПСЖ- 0:9 (0:5)
Голы: Икарди, 8 - 0:1, Икарди, 19 - 0:2, Неймар, 21 - 0:3, Мбаппе, 29 - 0:4, Неймар, 43 - 0:5, Гуйе, 50 - 0:6, Сарабия, 52 - 0:7, Муинга, 59 - 0:8, Сарабия, 60 - 0:9.
Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ПСЖ стал чемпионом страны.
А еще: ПСЖ объявил о продлении контракта с Кимпембе| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13