ПСЖ разгромил "Истанбул" в перенесенном матче Лиги Чемпионов

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов ПСЖ разгромил "Истанбул".

Парижане финишировали в группе на первом месте. Напомним, что вчера матч был прерван из-за расистского скандала.

ПСЖ - "Истанбул" 5:1

Голы: Неймар, 21 - 1:0, Неймар, 37 - 2:0, Мбаппе (пен), 42 - 3:0, Неймар, 50 - 4:0, Топал, 57 - 4:1, Мбаппе, 62 - 5:1

ПСЖ: Навас, Кимпембе (Диалло, 80), Флоренци (Пембеле, 80), Маркиньос (Керер, 67), Баккер, Рафинья (Ди Мария, 46), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 80), Паредес, Мбаппе, Неймар.

"Истанбул": Гюнок, Карлуш Понк, Калдырым (Болинголи-Мбомбо, 68), Рафаэл (Жулиано, 68), Кахведжи, Топал, Текдемир (Шадли, 89), Озджан, Тюрюч, Кривелли (Ба, 68), Гульбрандсен (Каплан, 80).

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