ПСЖ разгромил "Истанбул" в перенесенном матче Лиги Чемпионов
В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов ПСЖ разгромил "Истанбул".
Парижане финишировали в группе на первом месте. Напомним, что вчера матч был прерван из-за расистского скандала.
ПСЖ - "Истанбул" 5:1
Голы: Неймар, 21 - 1:0, Неймар, 37 - 2:0, Мбаппе (пен), 42 - 3:0, Неймар, 50 - 4:0, Топал, 57 - 4:1, Мбаппе, 62 - 5:1
ПСЖ: Навас, Кимпембе (Диалло, 80), Флоренци (Пембеле, 80), Маркиньос (Керер, 67), Баккер, Рафинья (Ди Мария, 46), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 80), Паредес, Мбаппе, Неймар.
"Истанбул": Гюнок, Карлуш Понк, Калдырым (Болинголи-Мбомбо, 68), Рафаэл (Жулиано, 68), Кахведжи, Топал, Текдемир (Шадли, 89), Озджан, Тюрюч, Кривелли (Ба, 68), Гульбрандсен (Каплан, 80).
Читайте также: Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аталанта" обыграла "Аякс" в матче за плей-офф ЛЧ, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Мидтъюлландом"
-
ПСЖ разгромил "Истанбул" в перенесенном матче Лиги Чемпионов
-
1
Сестра Роналду опубликовала картинку с Месси, стоящим на коленях перед Криштиану
-
Салах забил самый быстрый гол в истории "Ливерпуля" и стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов
-
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба
-
Футболисты "Барселоны" недовольны тактикой Кумана
-
Пять игроков ЦСКА пропустят матч с загребским "Динамо"
-
Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего тренера в своей карьере
-
Виейра может возглавить клуб Лиги 1
-
"Зенит" оштрафует Дриусси за слова о недовольстве своей позицией
-
Ибрагимович пропустит матч «Милана» в Лиге Европы
-
Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контракт
-
1
Жозе Моуринью поделился мнением о вылете МЮ из Лиги Чемпионов
-
Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандов
-
Игроки и судьи наденут одинаковые майки перед матчем "ПСЖ" – "Истанбул"
-
Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt
-
Буффон и Месси обменялись футболками после игры
-
Гасперини может покинуть "Аталанту"
-
Влашич не полетел с ЦСКА на последний матч в Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4