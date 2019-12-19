ПСЖ разгромил "Ле-Ман" и другие результаты 1/8 финала Кубка французской лиги
Представляем результаты матчей 1/8 финала Кубка французской лиги.
"Нант" - "Страсбур" 0:1
Гол: Да Кошта, 78 - 0:1
"Ним" - "Сент-Этьен" 1:2
Голы: Бенхедим, 37 - 0:1, Инджай Коррейя, 49 - 0:2, Стояновски, 67 - 1:2
"Амьен" - "Ренн" 3:2
Голы: Буриго (пен), 27 - 0:1, Зунгу, 34 - 1:1, Мендоса, 41 - 2:1, Юну, 73 - 2:2, Монкондюи, 90 - 3:2
"Ле-Ман" - ПСЖ 1:4
Голы: Сарабия, 21 - 0:1, Шупо-Мотинг, 40 - 0:2, Мбаппе, 41 - 0:3, Ди Мария, 47 - 0:4, Манзала, 53 - 1:4
ПСЖ: Рико, Керер, Дагба, Курзава, Куасси, Ди Мария, Верратти (Эррера, 77), Шупо-Мотинг, Сарабия, Маркиньос (Паредес, 68), Мбаппе (Икарди, 68).
"Брест" - "Бордо" 2:0
Голы: Грансир, 50 - 1:0, Шарбонье, 63 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12