ПСЖ разгромил "Ле-Ман" и другие результаты 1/8 финала Кубка французской лиги

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ПСЖ разгромил "Ле-Ман" и другие результаты 1/8 финала Кубка французской лиги

Представляем результаты матчей 1/8 финала Кубка французской лиги.

"Нант" - "Страсбур" 0:1

Гол: Да Кошта, 78 - 0:1


"Ним" - "Сент-Этьен" 1:2

Голы: Бенхедим, 37 - 0:1, Инджай Коррейя, 49 - 0:2, Стояновски, 67 - 1:2


"Амьен" - "Ренн" 3:2

Голы: Буриго (пен), 27 - 0:1, Зунгу, 34 - 1:1, Мендоса, 41 - 2:1, Юну, 73 - 2:2, Монкондюи, 90 - 3:2


"Ле-Ман" - ПСЖ 1:4

Голы: Сарабия, 21 - 0:1, Шупо-Мотинг, 40 - 0:2, Мбаппе, 41 - 0:3, Ди Мария, 47 - 0:4, Манзала, 53 - 1:4

ПСЖ: Рико, Керер, Дагба, Курзава, Куасси, Ди Мария, Верратти (Эррера, 77), Шупо-Мотинг, Сарабия, Маркиньос (Паредес, 68), Мбаппе (Икарди, 68).    


"Брест" - "Бордо" 2:0

Голы: Грансир, 50 - 1:0, Шарбонье, 63 - 2:0

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8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
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14 Страсбур Страсбур 18 24
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