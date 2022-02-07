ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил "Лилль" со счетом 5:1.
Победу парижскому клубу принесли дубль Данилу Перейры, голы Преснеля Кимбембе, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. В составе хозяев отличился Свен Ботман.
ПСЖ, набрав 56 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 32 очками опустился на 11-ю позицию.
"Лилль" – ПСЖ - 1:5 (1:3)
Голы: Данилу Перейра, 10 - 0:1, Ботман, 28 - 1:1, Кимпембе, 32 - 1:2, Месси, 38 - 1:3, Данилу Перейра, 51 - 1:4, Мбаппе, 67 - 1:5
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон, Андре, Онана, Бен-Арфа (Гомес, 70), Веа (Брадарич, 70), Дэвид, Бамба (Жегрова, 86).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Керер, 78), Мендеш, Данилу Перейра, Верратти, Паредес (Симонс, 85), Ди Мария (Дракслер, 45), Месси, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13