ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил "Лилль" со счетом 5:1.

Победу парижскому клубу принесли дубль Данилу Перейры, голы Преснеля Кимбембе, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. В составе хозяев отличился Свен Ботман.

ПСЖ, набрав 56 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 32 очками опустился на 11-ю позицию.

"Лилль" – ПСЖ - 1:5 (1:3)

Голы: Данилу Перейра, 10 - 0:1, Ботман, 28 - 1:1, Кимпембе, 32 - 1:2, Месси, 38 - 1:3, Данилу Перейра, 51 - 1:4, Мбаппе, 67 - 1:5

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон, Андре, Онана, Бен-Арфа (Гомес, 70), Веа (Брадарич, 70), Дэвид, Бамба (Жегрова, 86).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Керер, 78), Мендеш, Данилу Перейра, Верратти, Паредес (Симонс, 85), Ди Мария (Дракслер, 45), Месси, Мбаппе.

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