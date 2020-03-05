ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции
ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, разгромив в полуфинале "Лион".
Второй финалист определится в паре "Сент-Этьен" - "Ренн".
"Лион" - ПСЖ 1:5
Голы: Терье, 11 - 1:0, Мбаппе, 14 - 1:1, Неймар (пен), 64 - 1:2, Мбаппе, 70 - 1:3, Сарабия, 81 - 1:4, Мбаппе, 90 - 1:5
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа (Андерсен, 75), Марсал, Марсело, Ауар, Тузар, Бруно Гимараэс, Терье (Жан Лукас, 83), Дембеле (Рафаэл, 65), Токо-Экамби.
ПСЖ: Навас, Менье, Маркиньос, Курзава (Бернат, 81), Керер, Гуйе (Верратти, 65), Паредес, Сарабия, Мбаппе, Кавани (Икарди, 76), Неймар.
Удаление: Марсал (61).
Читайте также: Обучался в Бразилии, раскрутил родной чемпионат и стал самым возрастным футболистом на планете: рассказываем историю 53-летнего Кадзуёси Миуры. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии
-
Все матчи Серии А до 3 апреля будут проводиться без зрителей
-
"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России
-
Кейн рассматривает вариант с переходом в другой клуб АПЛ
-
"Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 марта
-
Владельцы "Манчестер Сити" приобретут французский клуб
-
1
"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти "Норвичу"
-
2
ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции
-
"Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании
-
1
"Утрехт" выбил "Аякс" из Кубка Нидерландов
-
"Айнтрахт" обыграл "Вердер" и вышел полуфинал Кубка Германии
-
1
"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии
-
Футболисты "Спартака" отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами
-
Тедеско об отказе Гончаренко жать руку: "Все нормально, я не держу на него зла"
-
Гончаренко высказался об отказе жать руку Тедеско
-
1
Все матчи Серии А до 3 апреля будут проводиться без зрителей
-
Калиниченко раскритиковал работу арбитра в матче "Спартак" - ЦСКА
-
Трансферная стоимость Санчо выросла на 20 миллионов евро
-
1
Гончаренко не пожал руку Тедеско после вылета из Кубка России
-
1
Президент ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом клуба
-
"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и другие результаты 21-го тура УПЛ
-
Брестское "Динамо" - обладатель Суперкубка Беларуси
-
"Байер" пробился в полуфинал Кубка Германии
-
"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Ницца
|27
|38
|9
|Страсбур
|27
|38
|10
|Лион
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13