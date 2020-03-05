ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции

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ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции

ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, разгромив в полуфинале "Лион".

Второй финалист определится в паре "Сент-Этьен" - "Ренн".

"Лион" - ПСЖ 1:5

Голы: Терье, 11 - 1:0, Мбаппе, 14 - 1:1, Неймар (пен), 64 - 1:2, Мбаппе, 70 - 1:3, Сарабия, 81 - 1:4, Мбаппе, 90 - 1:5

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа (Андерсен, 75), Марсал, Марсело, Ауар, Тузар, Бруно Гимараэс, Терье (Жан Лукас, 83), Дембеле (Рафаэл, 65), Токо-Экамби.

ПСЖ: Навас, Менье, Маркиньос, Курзава (Бернат, 81), Керер, Гуйе (Верратти, 65), Паредес, Сарабия, Мбаппе, Кавани (Икарди, 76), Неймар.

Удаление: Марсал (61).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И Ювентус не смог обыграть такой Лион...

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