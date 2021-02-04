ПСЖ разгромил на своем поле "Ним"

В 23 туре Лиги 1 в Париже встречались ПСЖ и "Ним". Хозяева, на правах фаворита, разгромили аутсайдера французского чемпионата со счетом 3:0. Победа позволила парижанам продолжить погоню за лидерами. У подопечных Почеттино 48 очков и третье место в таблице. Это на 3 балла меньше, чем у лидирующего "Лиона", который в этом туре обыграл на выезде "Дижон" 1:0. "Ним" находится на дне турнирной таблицы, набрав в 22 матчах 15 баллов.

ПСЖ - "Ним" 3:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 18 - 1:0, Сарабия, 36 - 2:0, Мбаппе, 68 - 3:0

ПСЖ: Рико, Дагба, Керер, Баккер (Курзава, 88), Кимпембе, Паредес (Данилу Перейра, 80), Гуйе, Сарабия, Ди Мария (Рафинья, 70), Кин (Дракслер, 80), Мбаппе (Икарди, 88)..