ПСЖ разгромил на своем поле "Ним"
В 23 туре Лиги 1 в Париже встречались ПСЖ и "Ним". Хозяева, на правах фаворита, разгромили аутсайдера французского чемпионата со счетом 3:0. Победа позволила парижанам продолжить погоню за лидерами. У подопечных Почеттино 48 очков и третье место в таблице. Это на 3 балла меньше, чем у лидирующего "Лиона", который в этом туре обыграл на выезде "Дижон" 1:0. "Ним" находится на дне турнирной таблицы, набрав в 22 матчах 15 баллов.
ПСЖ - "Ним" 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария, 18 - 1:0, Сарабия, 36 - 2:0, Мбаппе, 68 - 3:0
ПСЖ: Рико, Дагба, Керер, Баккер (Курзава, 88), Кимпембе, Паредес (Данилу Перейра, 80), Гуйе, Сарабия, Ди Мария (Рафинья, 70), Кин (Дракслер, 80), Мбаппе (Икарди, 88)..
"Ним": Рене, Бриансон, Мелинг, Мигель, Бюрне (Алакуш, 90), Кубас, Алинви (До, 46), Фомба, Ферхат (Бенрау, 84), Дульевич (Мажуга, 77), Рипар (Коне, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13