ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1

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ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Нант" со счетом 3:0. Победу парижанам принесли голы Андера Эрреры, Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии.

"Нант" – ПСЖ - 0:3 (0:0)
Голы: Эррера, 47 - 0:1, Мбаппе, 65 (с пенальти) - 0:2, Сарабия, 88 - 0:3

"Нант": Лафон, Аппиа, Траоре, Кастеллетто, Чиривелья (Туре, 73), Луза, Коко (Огюстен, 73), Абед, Блас (Перейра, 85), Саймон (Бамба, 25), Коло-Муани.

ПСЖ: Навас, Диалло, Дагба, Баккер, Гуйе (Маркиньос, 66), Данилу Перейра (Керер, 66), Рафинья (Курзава, 74), Эррера, Сарабия, Мбаппе (Фадига, 74), Кин (Руис-Атиль, 46).

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