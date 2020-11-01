ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Нант" со счетом 3:0. Победу парижанам принесли голы Андера Эрреры, Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии.
"Нант" – ПСЖ - 0:3 (0:0)
Голы: Эррера, 47 - 0:1, Мбаппе, 65 (с пенальти) - 0:2, Сарабия, 88 - 0:3
"Нант": Лафон, Аппиа, Траоре, Кастеллетто, Чиривелья (Туре, 73), Луза, Коко (Огюстен, 73), Абед, Блас (Перейра, 85), Саймон (Бамба, 25), Коло-Муани.
ПСЖ: Навас, Диалло, Дагба, Баккер, Гуйе (Маркиньос, 66), Данилу Перейра (Керер, 66), Рафинья (Курзава, 74), Эррера, Сарабия, Мбаппе (Фадига, 74), Кин (Руис-Атиль, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13