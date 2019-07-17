ПСЖ разгромил немецкий клуб в товарищеском матче
ПСЖ в товарищеском матче разгромил дрезденское "Динамо" со счетом 6:1. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Юлиан Дракслер, Артур Загре, Виргилиу Постолаки и Адиль Аушиш.
"Динамо" (Дрезден, Германия) – ПСЖ (Париж, Франция) – 1:6 (0:3)
Голы: Мбаппе, 6 - 0:1, Дракслер, 18 - 0:2, Мбаппе, 34 - 0:3, Загре, 48 - 0:4, Постолаки, 61 - 0:5, Аушиш, 71 - 0:6, Коне, 76 (с пенальти) - 1:6
ПСЖ: Ареола (Трапп, 46), Кюрзава (Нсоки, 62), Менье (Хеман, 62), Бернат (Баккер, 56), Керер (Мбе Со, 46), Эррера (Япи, 62), Дракслер (Загре, 46), Верратти (Аушиш, 56), Сарабия (Туфики, 57), Мбаппе (Куасси, 62), Хесе (Постолаки, 57).
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
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|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27