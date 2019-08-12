ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
ПСЖ обыграл "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1.
В составе парижан голами отметились Эдисон Кавани, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.
ПСЖ - "Ним" - 3:0 (1:0)
Голы: Кавани, (пен) 24 - 1:0, Мбаппе, 56 - 2:0, Ди Мария, 69 - 3:0.
ПСЖ: Ареоля, Бернат, Тиаго Силва (Паредес, 80), Керер (Менье, 75), Маркиньос, Дракслер, Верратти, Сарабия (Ди Мария, 64), Диалло, Мбаппе, Кавани.
"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Паки (Вальдивия, 80), Алакуш, Бобишон, Ферхат, Филиппото (Дульевич, 73), Валль (Сен-Люс, 89), Рипар, Бриансон.
В следующем туре ПСЖ в гостевом матче сыграет с "Ренном" (18 августа).
А еще: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен
-
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
-
"Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару
-
ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России
-
"Челси" оказался в зоне вылета впервые с 2000 года
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 августа
-
Кавани повторил рекорд Лиги 1 33-летней давности
-
Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"
-
Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен
-
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
-
Кононов прокомментировал матч с "Ахматом"
-
ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
-
ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"
-
1
"Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку" в 5-м туре РПЛ
-
1
"Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме"
-
"Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару
-
Глушаков: "Для меня каждый матч принципиальный, не только со "Спартаком"
-
Магуайр: "Нам нужно сделать "Олд Траффорд" настоящей крепостью"
-
Бабаев: "Предложение от "Кристал Пэлас" по Чалову было"
-
Миладинович: "Не специально попал по лицу по Чалову. Не думаю, что это пенальти"
-
Сульшер прокомментировал победный матч "Манчестер Юнайтед" с "Челси"
-
Обляков: "Забить не смогли, мало обостряли"
-
Гончаренко недоволен результатом ЦСКА в матче с "Сочи"
-
Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России