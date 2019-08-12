ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1

Теги нимпсж

ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1

ПСЖ обыграл "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1.

В составе парижан голами отметились Эдисон Кавани, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.

ПСЖ - "Ним" - 3:0 (1:0)

Голы: Кавани, (пен) 24 - 1:0, Мбаппе, 56 - 2:0, Ди Мария, 69 - 3:0.

ПСЖ: Ареоля, Бернат, Тиаго Силва (Паредес, 80), Керер (Менье, 75), Маркиньос, Дракслер, Верратти, Сарабия (Ди Мария, 64), Диалло, Мбаппе, Кавани.

"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Паки (Вальдивия, 80), Алакуш, Бобишон, Ферхат, Филиппото (Дульевич, 73), Валль (Сен-Люс, 89), Рипар, Бриансон.

В следующем туре ПСЖ в гостевом матче сыграет с "Ренном" (18 августа).

А еще: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 августа

Главные новости дня: 11 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 1 3
2 Анжер Анжер 1 3
3 Реймс Реймс 1 3
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1 3
5 Ницца Ницца 1 3
6 Лилль Лилль 1 3
7 Ренн Ренн 1 3
8 Метц Метц 1 1
9 Тулуза Тулуза 1 1
10 Страсбур Страсбур 1 1
11 Брест Брест 1 1
12 ПСЖ ПСЖ 0 0
13 Ним Ним 0 0
14 Нант Нант 1 0
15 Амьен Амьен 1 0
16 Дижон Дижон 1 0
17 Монпелье Монпелье 1 0
18 Бордо Бордо 1 0
19 Марсель Марсель 1 0
20 Монако Монако 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов