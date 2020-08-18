ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов

ПСЖ разгромило "РБ Лейпциг" в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Маркос Корреа, Ди Мария и Хуан Бернат.

"РБ Лейпциг" - ПСЖ - 0:3 (0:2)

Голы: Корреа, 13 - 0:1, Ди Мария, 42 - 0:2, Бернат, 56 - 0:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Мукиеле, Клостерманн (Орбан, 82), Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Кампль (Адамс, 64), Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.

ПСЖ: Рико, Бернат, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83), Эррера (Верратти, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Керер, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86), Неймар.

Таким образом, ПСЖ вышел в финал турнира, где встретится с победителем матча "Бавария" - "Лион".

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