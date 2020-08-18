ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов

2 Теги псжрб лейпциг

ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов

ПСЖ разгромило "РБ Лейпциг" в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Маркос Корреа, Ди Мария и Хуан Бернат.

"РБ Лейпциг" - ПСЖ - 0:3 (0:2)

Голы: Корреа, 13 - 0:1, Ди Мария, 42 - 0:2, Бернат, 56 - 0:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Мукиеле, Клостерманн (Орбан, 82), Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Кампль (Адамс, 64), Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.

ПСЖ: Рико, Бернат, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83), Эррера (Верратти, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Керер, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86), Неймар.

Таким образом, ПСЖ вышел в финал турнира, где встретится с победителем матча "Бавария" - "Лион".

Не пропустите: Жоау Мариу может оказаться в Испании| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карлыч,хреновый из тебя прогнозёр)

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Зато аватар у него подходящий)

Ответить

главное

ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов