ПСЖ разгромил "Реал", "Бавария" разобралась с "Црвеной Звездой"
Представляем результаты матчей 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.
Группа А
ПСЖ - "Реал" 3:0
Голы: Ди Мария, 14 - 1:0, Ди Мария, 33 - 2:0, Менье, 90 - 3:0
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).
"Реал": Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.
Группа В
"Бавария" - "Црвена Звезда" 3:0
Голы: Коман, 34 - 1:0, Левандовски, 80 - 2:0, Мюллер, 90 - 3:0
"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Перишич (Гнабри, 66), Алькантара, Коутиньо (Мюллер, 83), Толиссо (Мартинес, 65), Коман, Левандовски.
"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Милунович, Жандер, Дегенек, Йованчич (Вулич, 62), Гарсия (Вуканович, 83), Марин, ван Ла Парра, Каньяс, Павков (Боачи, 70).
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