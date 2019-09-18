ПСЖ разгромил "Реал", "Бавария" разобралась с "Црвеной Звездой"

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ПСЖ разгромил "Реал", "Бавария" разобралась с "Црвеной Звездой"

Представляем результаты матчей 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Группа А

ПСЖ - "Реал" 3:0

Голы: Ди Мария, 14 - 1:0, Ди Мария, 33 - 2:0, Менье, 90 - 3:0

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).

"Реал": Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.


Группа В

"Бавария" - "Црвена Звезда" 3:0

Голы: Коман, 34 - 1:0, Левандовски, 80 - 2:0, Мюллер, 90 - 3:0

"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Перишич (Гнабри, 66), Алькантара, Коутиньо (Мюллер, 83), Толиссо (Мартинес, 65), Коман, Левандовски.

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Милунович, Жандер, Дегенек, Йованчич (Вулич, 62), Гарсия (Вуканович, 83), Марин, ван Ла Парра, Каньяс, Павков (Боачи, 70).

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Реал уже давно не удивляет подобными результатами. Это обыденность.

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Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

ахахахахахахаха Лысый шарлатан из Алжира конечно знатно насрал в свою биографию, вернувшись в сливочную помойку. Теперь завеса 3 судейских чашек снята и даже отбитые меренги увидят простую истину - с ВАР и без проплаченных Пересом судей, помойке писта!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ну что, дырявый, теперь понял как по настоящему размазывают? ..... А теперь представь что с мешком будет в Мадриде, когда выйдут играть лидеры команды Кавани, Неймара и Мбаппэ!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

После моих коментов, ты не поленился сюда зайти? Боже, какой же ты жалкий)

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