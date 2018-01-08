ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

А был ли на поле "Ренн"? Именно такой вопрос может задать человек, который рождественским вечером решил посмотреть матч 1/32 финала Кубка Франции. Парижане не заметили своего сегодняшнего соперника, наколотив шесть голов, хотя счёт мог быть и двузначным. Хозяева поля все же смогли забить гол престижа, но это слабое утешение для фанатов "Ренна".

Уже в начале встречи мог забить Мбапе, но он пробил с трех метров выше ворот, тем не менее оказалось, что это лишь пристрелка, через минуту Силва длинным забросом вывел Киллиана на ворота, а тот расстрелял Диалло. Не прошло и 10 минут, как Диалло потащил из-под перекладины мяч после удара Ло Челсо. Но как оказалось, он лишь отсрочил взятие ворот. Тут же последовала трехходовка от Вератти, Ди Марии и Неймара, после которой бразилец выскочил на ворота и счёт удвоил. Неймар мог сразу же оформить дубль, но "Ренн" спас каркас ворот, когда он откликнулся на прострел Ди Марии. Третий мяч в ворота Диалло влетел на 24 минуте, Ди Мария уже сам оказался перед воротами и без каких-либо проблем переиграл вратаря. Тут же снова Неймар с острого угла расстреливал Диалло, но тот сумел отбить мяч на угловой.

Избиение продолжалось, Мбаппе и Неймар в который раз проверяли бдительность Диалло, тот периодически спасал, однако в конце тайма снова капитулировал. Мбаппе, Ди Мария и Неймар разорвали своими передачами оборону "Ренна", в результате бразилец выскочил на ворота и без особых проблем забил свой второй мяч.

На второй тайм ПСЖ вышел расслабленным, из-за чего позволил "Ренну" создать несколько моментов, Трапп выручил, но в итоге парижане решили, что немцу стоит проявить себя еще раз. Мотта сыграл рукой в собственной штрафной, а Буриго реализовал пенальти. Этот гол разбудил гостей. Сразу же Неймар ответил попаданием в штангу после выстрела со штрафного, а затем Ди Мария и Мбаппе забили два гола за минуту. Сначала француз ассистировал аргентинцу, а затем и Анхель ответил тем же. Все три игрока атаки ПСЖ оформили по дублю, выведя парижан в 1/16 финала Кубка.

"Ренн" – ПСЖ 1:6

Голы: Мбаппе, 9 – 0:1; Неймар, 17 – 0:2; Ди Мария, 24 – 0:3; Неймар, 43 – 0:4; Буриго с пенальти, 67 – 1:4; Ди Мария, 76 – 1:5; Мбаппе, 77 – 1:6

"Ренн": Диалло, Данзе, Бенсебайни, Ньяньон, Мешер, Желен, Буриго (Сарр, 75), Леа Силики (Муасса, 46), Андре, Хазри (Амольфитано, 75), Мубеле.

ПСЖ: Трапп, Берчиче , Силва, Кимпембе, Дани Алвес, Верратти (Мотта, 60 (Нкунку, 70)), Ло Чельсо, Рабио (Дракслер, 60), Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Вячеслав Горбачев

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