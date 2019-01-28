ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани
В 22-м туре чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Ренн" со счетом 4:1. Победу парижскому клубу принесли дубль Эдинсона Кавани, а также голы Анхеля Ди Марии и Килиана Мбаппе. У гостей голом отметился М'Байе Ньянг.
После матча ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Ренн" остался на 10-й позиции.
ПСЖ – "Ренн" - 4:1 (1:1)
Голы: Кавани, 7 - 1:0, Ньянг, 28 - 1:1, Ди Мария, 60 - 2:1, Мбаппе, 66 - 3:1, Кавани, 71 - 4:1
ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе, Дани Алвес (Менье, 81), Ди Мария, Дракслер, Керер, Бернат (Курзава, 76), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14