ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани

В 22-м туре чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Ренн" со счетом 4:1. Победу парижскому клубу принесли дубль Эдинсона Кавани, а также голы Анхеля Ди Марии и Килиана Мбаппе. У гостей голом отметился М'Байе Ньянг.

После матча ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Ренн" остался на 10-й позиции.

ПСЖ – "Ренн" - 4:1 (1:1)

Голы: Кавани, 7 - 1:0, Ньянг, 28 - 1:1, Ди Мария, 60 - 2:1, Мбаппе, 66 - 3:1, Кавани, 71 - 4:1

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе, Дани Алвес (Менье, 81), Ди Мария, Дракслер, Керер, Бернат (Курзава, 76), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 81).

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