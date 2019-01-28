ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани

Теги псжренн

ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани

В 22-м туре чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Ренн" со счетом 4:1. Победу парижскому клубу принесли дубль Эдинсона Кавани, а также голы Анхеля Ди Марии и Килиана Мбаппе. У гостей голом отметился М'Байе Ньянг. 

После матча ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Ренн" остался на 10-й позиции.

ПСЖ – "Ренн" - 4:1 (1:1)
Голы: Кавани, 7 - 1:0, Ньянг, 28 - 1:1, Ди Мария, 60 - 2:1, Мбаппе, 66 - 3:1, Кавани, 71 - 4:1

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе, Дани Алвес (Менье, 81), Ди Мария, Дракслер, Керер, Бернат (Курзава, 76), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 81).

Не пропустите: В ПСЖ приняли неожиданное решение по трансферу Паредеса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 20 56
2 Лилль Лилль 22 43
3 Лион Лион 22 40
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 22 35
6 Монпелье Монпелье 21 35
7 Ницца Ницца 22 34
8 Марсель Марсель 21 31
9 Реймс Реймс 22 31
10 Ренн Ренн 22 30
11 Ним Ним 22 29
12 Бордо Бордо 21 28
13 Тулуза Тулуза 22 26
14 Анжер Анжер 22 24
15 Нант Нант 21 23
16 Дижон Дижон 21 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Амьен Амьен 22 18
19 Монако Монако 22 15
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов