ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги
В полуфинале Кубка французской лиги ПСЖ разгромил "Реймс" со счетом 3:0 и вышел в финал. Победу парижскому клубу принесли голы Маркиньоса, Куасси и автогол Конана. В финале парижане встретятся с "Лионом".
"Реймс" – ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: Маркиньос, 9 - 0:1, Конан, 31 (автогол) - 0:2, Куасси, 77 - 0:3
ПСЖ: Навас, Диалло, Менье, Кимпембе, Маркиньос (Куасси, 71), Верратти (Шупо-Мотинг, 82), Дракслер (Эррера, 46), Паредес, Сарабия, Мбаппе, Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12