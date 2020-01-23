ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги

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ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги

В полуфинале Кубка французской лиги ПСЖ разгромил "Реймс" со счетом 3:0 и вышел в финал. Победу парижскому клубу принесли голы Маркиньоса, Куасси и автогол Конана. В финале парижане встретятся с "Лионом".

"Реймс" – ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: Маркиньос, 9 - 0:1, Конан, 31 (автогол) - 0:2, Куасси, 77 - 0:3

ПСЖ: Навас, Диалло, Менье, Кимпембе, Маркиньос (Куасси, 71), Верратти (Шупо-Мотинг, 82), Дракслер (Эррера, 46), Паредес, Сарабия, Мбаппе, Неймар.

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