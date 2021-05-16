ПСЖ разгромил "Реймс", "Лилль" потерял очки с "Сент-Этьеном"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Завершились два матча 37-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на своем поле разгромил "Реймс" со счетом 4:0, а "Лилль" дома разошелся нулевой ничьей с "Сент-Этьеном".

Победу парижанам принесли голы Неймара, Килиана Мбаппе, Маркиньоса и Мойсе Кина.

"Лилль" сохранил первое место и перед последним туром опережает ПСЖ на одно очко.

ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (2:0)

Голы: Неймар, 13 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 24 - 2:0, Маркиньос, 68 - 3:0, Кин, 89 - 4:0

ПСЖ: Навас, Дагба (Пембеле, 86), Маркиньос, Керер, Баккер, Ди Мария (Сарабия, 77), Данилу Перейра (Паредес, 77), Эррера, Дракслер (Рафинья, 40), Мбаппе (Кин, 77), Неймар.

"Лилль" – "Сент-Этьен" - 0:0

"Лилль": Меньян, Ботман, Рейнилду (Брадарич, 89), Челик, Фонте, Андре (Шека, 63), Сумаре, Бамба (Саншеш, 63), Луис Араужо (Иконе, 63), Йылмаз, Дэвид (Языджи, 77).

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