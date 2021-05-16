ПСЖ разгромил "Реймс", "Лилль" потерял очки с "Сент-Этьеном"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Завершились два матча 37-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на своем поле разгромил "Реймс" со счетом 4:0, а "Лилль" дома разошелся нулевой ничьей с "Сент-Этьеном".
Победу парижанам принесли голы Неймара, Килиана Мбаппе, Маркиньоса и Мойсе Кина.
"Лилль" сохранил первое место и перед последним туром опережает ПСЖ на одно очко.
ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (2:0)
Голы: Неймар, 13 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 24 - 2:0, Маркиньос, 68 - 3:0, Кин, 89 - 4:0
ПСЖ: Навас, Дагба (Пембеле, 86), Маркиньос, Керер, Баккер, Ди Мария (Сарабия, 77), Данилу Перейра (Паредес, 77), Эррера, Дракслер (Рафинья, 40), Мбаппе (Кин, 77), Неймар.
"Лилль" – "Сент-Этьен" - 0:0
"Лилль": Меньян, Ботман, Рейнилду (Брадарич, 89), Челик, Фонте, Андре (Шека, 63), Сумаре, Бамба (Саншеш, 63), Луис Араужо (Иконе, 63), Йылмаз, Дэвид (Языджи, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13