ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счетом 4:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе, еще по голу на счету Леандро Паредеса и Маурио Икарди. Стоит отметить, что "Сент-Этьен" с 25-й минуты играл в меньшинстве.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков. "Сент-Этьен" остался на 11-й позиции.

"Сент-Этьен" – ПСЖ - 0:4 (0:2)

Голы: Паредес, 9 - 0:1, Мбаппе, 43 - 0:2, Икарди, 72 - 0:3, Мбаппе, 89 - 0:4

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Верратти, 64), Диалло, Бернат (Курзава, 64), Маркиньос, Ди Мария, Паредес, Менье (Керер, 78), Мбаппе, Икарди, Неймар.

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