ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе
В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счетом 4:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе, еще по голу на счету Леандро Паредеса и Маурио Икарди. Стоит отметить, что "Сент-Этьен" с 25-й минуты играл в меньшинстве.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков. "Сент-Этьен" остался на 11-й позиции.
"Сент-Этьен" – ПСЖ - 0:4 (0:2)
Голы: Паредес, 9 - 0:1, Мбаппе, 43 - 0:2, Икарди, 72 - 0:3, Мбаппе, 89 - 0:4
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Верратти, 64), Диалло, Бернат (Курзава, 64), Маркиньос, Ди Мария, Паредес, Менье (Керер, 78), Мбаппе, Икарди, Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12