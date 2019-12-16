ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе

Теги псжсент-этьен

ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе

В матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счетом 4:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе, еще по голу на счету Леандро Паредеса и Маурио Икарди. Стоит отметить, что "Сент-Этьен" с 25-й минуты играл в меньшинстве.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков. "Сент-Этьен" остался на 11-й позиции.

"Сент-Этьен" – ПСЖ - 0:4 (0:2)
Голы: Паредес, 9 - 0:1, Мбаппе, 43 - 0:2, Икарди, 72 - 0:3, Мбаппе, 89 - 0:4

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Верратти, 64), Диалло, Бернат (Курзава, 64), Маркиньос, Ди Мария, Паредес, Менье (Керер, 78), Мбаппе, Икарди, Неймар.

Не пропустите: Санчеш рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 декабря

Главные новости дня: 15 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 42
2 Марсель Марсель 18 35
3 Лилль Лилль 18 31
4 Ренн Ренн 17 30
5 Нант Нант 18 29
6 Реймс Реймс 17 27
7 Бордо Бордо 18 26
8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Ницца Ницца 18 24
14 Страсбур Страсбур 18 24
15 Брест Брест 18 22
16 Дижон Дижон 18 17
17 Амьен Амьен 17 17
18 Метц Метц 18 16
19 Ним Ним 17 12
20 Тулуза Тулуза 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов