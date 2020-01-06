ПСЖ разгромил соперника в 1/32 финала Кубка Франции

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ПСЖ разгромил соперника в 1/32 финала Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Лина-Монлери".

"Лина-Монлери" - ПСЖ 0:6

Голы: Аушиш, 30 - 0:1, Кавани, 40 - 0:2, Кавани, 60 - 0:3, Сарабия, 63 - 0:4, Сарабия, 68 - 0:5, Шупо-Мотинг, 87 - 0:6

Напомним, что после 19 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

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