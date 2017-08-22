ПСЖ разработал план по подписанию Мбаппе без нарушения финансового Fair Play

Французский ПСЖ разработал план по подписанию форварда "Монако" Килиана Мбаппе без нарушения финансового Fair Play.

Как информирует Daily Mail, парижане намерены предложить монегаскам заключить арендное соглашение по 18-летнему нападающему сроком на один год с правом выкупа футболиста. А уже через год "красно-синие" подпишут перспективного игрока на постоянной основе, что позволит клубу заполучить Мбаппе без нарушения правил ФИФА.

Напомним, президент "Лиона" выступил против перехода Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru