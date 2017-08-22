ПСЖ разработал план по подписанию Мбаппе без нарушения финансового Fair Play

Теги псжмонакокилиан мбаппе

ПСЖ разработал план по подписанию Мбаппе без нарушения финансового Fair PlayФранцузский ПСЖ разработал план по подписанию форварда "Монако" Килиана Мбаппе без нарушения финансового Fair Play.

Как информирует Daily Mail, парижане намерены предложить монегаскам заключить арендное соглашение по 18-летнему нападающему сроком на один год с правом выкупа футболиста. А уже через год "красно-синие" подпишут перспективного игрока на постоянной основе, что позволит клубу заполучить Мбаппе без нарушения правил ФИФА.

Напомним, президент "Лиона" выступил против перехода Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 3 9
2 Монако 3 9
3 Сент-Этьен 3 9
4 Лион 3 7
5 Марсель 3 7
6 Бордо 3 5
7 Анжер 3 5
8 Труа 3 4
9 Монпелье 3 4
10 Страсбур 3 4
11 Ницца 3 3
12 ФК Кан 3 3
13 Лилль 3 3
14 Генгам 3 3
15 Нант 3 3
16 Тулуза 3 3
17 Ренн 3 2
18 Дижон 3 1
19 Метц 3 0
20 Амьен 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов