ПСЖ разрешил Неймару вернуться к тренировкам в общей группе
Форвард ПСЖ Неймар сегодня тренировался в общей группе. Эту информацию подтвердили фотографии с занятия и комментарий главного тренера парижан Томаса Тухеля.
Neymar de retour à l’entraînement collectif ce samedi. ♂️ pic.twitter.com/XXgVZFriem— Actu Foot (@ActuFoot_) 17 августа 2019 г.
"Неймар начал тренироваться с нами сегодня, но он ещё не закончил с восстановлением", - сказал немецкий наставник.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий будет работать индивидуально, пока не определится со своим будущим.
Напомним, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. За него борются "Реал" и "Барселона".
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