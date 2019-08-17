ПСЖ разрешил Неймару вернуться к тренировкам в общей группе

Форвард ПСЖ Неймар сегодня тренировался в общей группе. Эту информацию подтвердили фотографии с занятия и комментарий главного тренера парижан Томаса Тухеля.

Neymar de retour à l’entraînement collectif ce samedi. ‍♂️ pic.twitter.com/XXgVZFriem — Actu Foot (@ActuFoot_) 17 августа 2019 г.

"Неймар начал тренироваться с нами сегодня, но он ещё не закончил с восстановлением", - сказал немецкий наставник.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий будет работать индивидуально, пока не определится со своим будущим.

Напомним, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. За него борются "Реал" и "Барселона".

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