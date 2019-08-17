ПСЖ разрешил Неймару вернуться к тренировкам в общей группе

Теги псжнеймартомас тухель

ПСЖ разрешил Неймару вернуться к тренировкам в общей группе

Форвард ПСЖ Неймар сегодня тренировался в общей группе. Эту информацию подтвердили фотографии с занятия и комментарий главного тренера парижан Томаса Тухеля.

"Неймар начал тренироваться с нами сегодня, но он ещё не закончил с восстановлением", - сказал немецкий наставник.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий будет работать индивидуально, пока не определится со своим будущим.

Напомним, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. За него борются "Реал" и "Барселона".

Не пропустите: "Реал" нашёл в "Челси" альтернативу Неймару. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 2 6
2 ПСЖ ПСЖ 1 3
3 Реймс Реймс 1 3
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1 3
5 Лилль Лилль 1 3
6 Ницца Ницца 1 3
7 Ренн Ренн 1 3
8 Анжер Анжер 2 3
9 Тулуза Тулуза 1 1
10 Метц Метц 1 1
11 Страсбур Страсбур 1 1
12 Брест Брест 1 1
13 Нант Нант 1 0
14 Амьен Амьен 1 0
15 Дижон Дижон 1 0
16 Монпелье Монпелье 1 0
17 Бордо Бордо 1 0
18 Марсель Марсель 1 0
19 Ним Ним 1 0
20 Монако Монако 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов