ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром

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ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар приблизился к переходу в "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство парижского клуба разрешило представителям "Реала" провести переговоры с футболистом по личному контракту. После этого клубы обсудят условия трансфера игрока.

ПСЖ принял решение пойти на этот шаг, чтобы не допустить перехода 27-летнего Неймара в "Барселону".

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. За парижский клуб он сыграл 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ до сих пор не получил ни одного предложения по Неймару. | http://soccernews.ru
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