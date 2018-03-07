ПСЖ - "Реал" - 1:2 (обзор)

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ПСЖ - "Реал" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и мадридским "Реалом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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