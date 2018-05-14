ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут поучаствовать в тройной летней сделке

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ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут поучаствовать в тройной летней сделкеПСЖ, мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут поучаствовать в тройной летней сделке, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, парижане вполне могут отпустить своего звездного форварда Неймара в королевский клуб за плату в 300 миллионов евро. Вырученные средства чемпион Франции будет готов использовать для выкупа контракта другого своего нападающего Килиана Мбаппе у "Монако" и подписания полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. В свою очередь, "Юнайтед" полученные за своего хавбека деньги может направить на приобретение вингера "сливочных" Гарета Бэйла.

Напомним, ПСЖ объявил имя нового главного тренера. | soccernews.ru

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