ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут поучаствовать в тройной летней сделке

ПСЖ, мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут поучаствовать в тройной летней сделке, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, парижане вполне могут отпустить своего звездного форварда Неймара в королевский клуб за плату в 300 миллионов евро. Вырученные средства чемпион Франции будет готов использовать для выкупа контракта другого своего нападающего Килиана Мбаппе у "Монако" и подписания полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. В свою очередь, "Юнайтед" полученные за своего хавбека деньги может направить на приобретение вингера "сливочных" Гарета Бэйла.