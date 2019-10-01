ПСЖ, "Реал" и "Ювентус" одержали крупные победы в юношеской Лиге УЕФА

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ПСЖ, "Реал" и "Ювентус" одержали крупные победы в юношеской Лиге УЕФА

Завершились еще несколько матчей 2-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА. Крупные победы одержали ПСЖ, "Реал" и "Ювентус" над "Галатасараем", "Брюгге" и "Байером" соответственно.

"Галатасарай" (Турция) - ПСЖ (Франция) - 1:5 (0:2)
Голы: Муинга, 28 - 0:1, Мбе Со, 32 - 0:2, Аушиш, 46 - 0:3, Балтачи, 48 (с пенальти) - 1:3, Капо, 51 - 1:4, Пембеле, 73 - 1:5

"Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:0 (2:0)
Голы: Латаса, 14 - 1:0, Латаса, 30 - 2:0, Мартин, 88 - 3:0

"Ювентус" (Италия) - "Байер" (Германия) - 4:1 (3:0)
Голы: Сене, 16 - 1:0, Морено, 28 - 2:0, Фажиоли, 39 (с пенальти) - 3:0, Лео, 52 - 4:0, Кемпер, 86 - 4:1

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