ПСЖ решил купить Холанда

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ПСЖ решил купить Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, спортивный директор парижан Леонардо уже провел предварительные переговоры с агентом форварда Мино Райолой. В составе ПСЖ Холанд может заменить нападающего Килиана Мбаппе, который летом 2022 года, скорее всего, перейдет в "Реал".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Названы требования по зарплате Холанда в новом клубе. | http://soccernews.ru
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