ПСЖ решил продать Неймара

Теги псжнеймартрансферы

ПСЖ решил продать Неймара

ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб продаст форварда этим летом, если получит выгодное предложение. Агент Пини Захави уже начал работу по возвращению Неймара в Испанию, где им интересуются "Реал" и "Барселона".

27-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Всего за французский клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб

Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов