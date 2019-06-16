ПСЖ решил продать Неймара

ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб продаст форварда этим летом, если получит выгодное предложение. Агент Пини Захави уже начал работу по возвращению Неймара в Испанию, где им интересуются "Реал" и "Барселона".

27-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Всего за французский клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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