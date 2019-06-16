ПСЖ решил продать Неймара
ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, парижский клуб продаст форварда этим летом, если получит выгодное предложение. Агент Пини Захави уже начал работу по возвращению Неймара в Испанию, где им интересуются "Реал" и "Барселона".
27-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Всего за французский клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловании. | http://soccernews.ru
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|М
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|ПСЖ
|38
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|Лилль
|38
|75
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|Лион
|38
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|4
|Сент-Этьен
|38
|66
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|Марсель
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|Монпелье
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|Реймс
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|Ренн
|38
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|Нант
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|38
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|Тулуза
|38
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|18
|Дижон
|38
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|38
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