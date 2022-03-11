ПСЖ решил продать Неймара летом

Фото твиттер Неймара

Руководство ПСЖ планирует расстаться с нападающим Неймаром по окончании этого сезона, сообщает Marca.

По сведениям издания, владеющий клубом эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани устал от регулярных проблем, связанных с бразильцем, поэтому одобрил его продажу.

Парижане рассчитывают выручить от трансфера звёздного форварда хотя бы 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний Неймар сыграл за ПСЖ всего 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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