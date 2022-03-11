ПСЖ решил продать Неймара летом
Фото твиттер Неймара
Руководство ПСЖ планирует расстаться с нападающим Неймаром по окончании этого сезона, сообщает Marca.
По сведениям издания, владеющий клубом эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани устал от регулярных проблем, связанных с бразильцем, поэтому одобрил его продажу.
Парижане рассчитывают выручить от трансфера звёздного форварда хотя бы 100 миллионов евро.
В текущем сезоне 30-летний Неймар сыграл за ПСЖ всего 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
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|ПСЖ
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|Ренн
|28
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|Лилль
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13