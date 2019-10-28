ПСЖ решил выкупить трансфер Икарди у "Интера"

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ПСЖ решил выкупить трансфер Икарди у "Интера"

ПСЖ выкупит у "Интера" трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, парижский клуб в ближайшее время проведет переговоры о приобретении футболиста, который а данный момент выступает за "Пари Сен-Жермен" на правах аренды.

Икарди был вынужден покинуть "Интер" минувшим летом, так как от его услуг отказался главный тренер команды Антонио Конте.

26-летний Икарди в нынешнем сезоне провел за ПСЖ семь матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Икарди: "Этот ПСЖ - лучшая из команд, в которых я играл". | http://soccernews.ru

 
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