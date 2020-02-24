ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"
В матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ победил ПСЖ со счетом 4:3. Победу парижскому клубу принесли голы дубль Маркиньоса, голы Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе. В составе гостей отличились Пардо, который сделал дубль, и Хван Ый Чжо.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. "Бордо" остался на 12-й позиции.
ПСЖ – "Бордо" - 4:3 (2:2)
Голы: Хван Ый Чжо, 18 - 0:1, Кавани, 25 - 1:1, Маркиньос, 45+1 - 2:1, Пабло, 45+5 - 2:2, Маркиньос, 63 - 3:2, Мбаппе, 69 - 4:2, Пардо, 83 - 4:3
ПСЖ: Рико, Тиаго Силва (Гуйе, 17), Керер, Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Сарабия, 75), Верратти, Бернат, Мбаппе, Кавани (Икарди, 76), Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|26
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13