ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"

В матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ победил ПСЖ со счетом 4:3. Победу парижскому клубу принесли голы дубль Маркиньоса, голы Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе. В составе гостей отличились Пардо, который сделал дубль, и Хван Ый Чжо.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. "Бордо" остался на 12-й позиции.

ПСЖ – "Бордо" - 4:3 (2:2)

Голы: Хван Ый Чжо, 18 - 0:1, Кавани, 25 - 1:1, Маркиньос, 45+1 - 2:1, Пабло, 45+5 - 2:2, Маркиньос, 63 - 3:2, Мбаппе, 69 - 4:2, Пардо, 83 - 4:3

ПСЖ: Рико, Тиаго Силва (Гуйе, 17), Керер, Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Сарабия, 75), Верратти, Бернат, Мбаппе, Кавани (Икарди, 76), Неймар.

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