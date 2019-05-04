ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу"

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ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу"

ПСЖ и "Ницца" закончили результативной ничьей в матче 35-го тура чемпионата Франции.

Счет был открыт на 46-й минуте нападающим гостей Игнатиусом Ганаго. В середине второго тайма в составе парижан отметился Неймар, реализовав пенальти.

ПСЖ - "Ницца" - 1:1 (0:0)

Голы: Ганаго, 46 - 0:1, Неймар, 60 (с пенальти) - 1:1.

ПСЖ: Ареола, Дани Алвес, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер (Кюрзава, 66), Верратти, Паредес (Диаби, 66), Кавани, Ди Мария, Неймар.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер (Срарфи, 89), Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен (Ле Биан, 76), Ганаго (Макенго, 61).

Стоит отметить, что ПСЖ выиграл только один матч из семи последних во всех турнирах.

"Ницца" занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 52 очка. ПСЖ ранее досрочно стал чемпионов Франции.

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