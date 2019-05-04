ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу"
ПСЖ и "Ницца" закончили результативной ничьей в матче 35-го тура чемпионата Франции.
Счет был открыт на 46-й минуте нападающим гостей Игнатиусом Ганаго. В середине второго тайма в составе парижан отметился Неймар, реализовав пенальти.
ПСЖ - "Ницца" - 1:1 (0:0)
Голы: Ганаго, 46 - 0:1, Неймар, 60 (с пенальти) - 1:1.
ПСЖ: Ареола, Дани Алвес, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер (Кюрзава, 66), Верратти, Паредес (Диаби, 66), Кавани, Ди Мария, Неймар.
"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер (Срарфи, 89), Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен (Ле Биан, 76), Ганаго (Макенго, 61).
Стоит отметить, что ПСЖ выиграл только один матч из семи последних во всех турнирах.
"Ницца" занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 52 очка. ПСЖ ранее досрочно стал чемпионов Франции.
Не пропустите: Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|35
|55
|6
|Монпелье
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Страсбур
|35
|46
|10
|Ним
|34
|46
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24