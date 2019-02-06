ПСЖ с огромным трудом победил клуб третьей лиги в Кубке Франции

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ПСЖ с огромным трудом победил клуб третьей лиги в Кубке Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ обыграл клуб "Вильфранш", выступающий в третьем дивизионе, и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу парижанам принесли голы Юлиана Дракслера, Муссы Диаби и Эдинсона Кавани, которые были забиты в овертайме.

"Вильфранш" – ПСЖ - 0:3 (0:0)
Голы: Дракслер, 102 - 0:1, Диаби, 113 - 0:2, Кавани, 119 - 0:3

ПСЖ: Ареоля, Керер, Маркиньос, Бернат, Менье, Паредес, Нкунку (Дагба, 91), Шупо-Мотинг (Кавани, 79), Дракслер, Диаби, Ди Мария (Мбаппе, 62).

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