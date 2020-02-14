ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10

Компания Soccerex опубликовала рейтинг самых финансово стабильных клубов мира.

Во внимание брались следующие показатели: трансферная стоимость футболистов, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Первое место с индексом 5,318 занял ПСЖ. В топ-3 также вошли "Манчестер Сити" (5,197) и "Бавария" (3,888).

4. "Тоттенхэм" - 3,441;

5. "Реал" - 3,336;

6. "Арсенал" - 3,15;

7. "Челси" - 2,893;

8. "Ливерпуль" - 2,616;

9. "Ювентус" - 2,195;

10. "Боруссия" Дортмунд - 2,154;

11. "Атлетико" - 2,049;

12. "Барселона" - 2, 036;

13. "РБ Лейпциг" - 1,949;

14. "Хоффенхайм" - 1,922;

15. "Гуанчжоу Эвергранд" - 1,853;

16. "Манчестер Юнайтед" - 1,743;

17. "Наполи" - 1,67;

18. "Лос-Анджелес" - 1,657;

19. "Байер" - 1,551;

20. "Монако" - 1,443.

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