ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10

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ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10

Компания Soccerex опубликовала рейтинг самых финансово стабильных клубов мира.

Во внимание брались следующие показатели: трансферная стоимость футболистов, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность. 

Первое место с индексом 5,318 занял ПСЖ. В топ-3 также вошли "Манчестер Сити" (5,197) и "Бавария" (3,888).

4. "Тоттенхэм" - 3,441;

5. "Реал" - 3,336;

6. "Арсенал" - 3,15;

7. "Челси" - 2,893;

8. "Ливерпуль" - 2,616;

9. "Ювентус" - 2,195;

10. "Боруссия" Дортмунд - 2,154;

11. "Атлетико" - 2,049;

12. "Барселона" - 2, 036;

13. "РБ Лейпциг" - 1,949;

14. "Хоффенхайм" - 1,922;

15. "Гуанчжоу Эвергранд" - 1,853;

16. "Манчестер Юнайтед" - 1,743;

17. "Наполи" - 1,67;

18. "Лос-Анджелес" - 1,657;

19. "Байер" - 1,551;

20. "Монако" - 1,443.

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Названы пять самых финансово стабильных клубов России

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5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
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