"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает Cadena Ser, ссылаясь на информацию, озвученную в эфире программы Hora 25 Deportes, форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе, будет играть в Лиге 1 в следующем сезоне.

По информации источника, в стане мадридского "Реала" думают, что трансфер Мбаппе этим летом невозможен. Французский клуб считает, что у "сливочных" нет финансовых возможностей, чтобы купить игрока,

Также сообщается, что "ПСЖ" готовит космическое предложение по новому контракту для Мбаппе.

Отмечается, что финансовые возможности парижского гранда значительно превосходят то, что "Мадрид" может предложить игроку.

В прошедшем сезоне нападающий забил 27 голов и сделал 7 голевых передач в 31 матче Лиги 1.

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