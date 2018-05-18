ПСЖ сделал Буффону конкретное предложение

ПСЖ сделал конкретное предложение вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону.

Как сообщает Football Italia, парижане готовы платить 40-летнему итальянцу восемь миллионов евро в год, а также сделать его капитаном команды.

Напомним, что Буффон по окончании сезона покинет "Ювентус". На легендарного голкипера также претендует "Ливерпуль".

Не пропустите: Буффон определился с новым клубом. | http://soccernews.ru