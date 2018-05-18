ПСЖ сделал Буффону конкретное предложение

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ПСЖ сделал Буффону конкретное предложение

ПСЖ сделал конкретное предложение вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону.

Как сообщает Football Italia, парижане готовы платить 40-летнему итальянцу восемь миллионов евро в год, а также сделать его капитаном команды.

Напомним, что Буффон по окончании сезона покинет "Ювентус". На легендарного голкипера также претендует "Ливерпуль".

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