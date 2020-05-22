ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди

ПСЖ ведёт переговоры с миланским "Интером" о выкупе нападающего Мауро Икарди, пишет журналист Фабрицио Романо.

По его информации, парижане сделали конкретное предложение по трансферу 27-летнего аргентинца - 50 миллионов евро сразу и ещё 10 миллионов бонусами.

При этом изначально в арендном договоре между клубами была прописана опция выкупа форварда за 70 миллионов.

В текущем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга. | http://soccernews.ru