ПСЖ сделал конкретное предложение Эриксену

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ПСЖ сделал конкретное предложение Эриксену

ПСЖ ведёт переговоры с полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижский клуб готов заключить со звёздным датчанином пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

Также на 27-летнего хавбека претендует миланский "Интер", у которого не получается договориться с "Барселоной" о трансфере Артуро Видаля.

В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 23 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Летом он станет свободным агентом.

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