ПСЖ сделал конкретное предложение Мбаппе о продлении контракта
Спортивный директор ПСЖ Леонардо начал предметные переговоры с форвардом команды Килианом Мбаппе о продлении действующего контракта.
По информации La Gazzetta dello Sport, звёздному французу предложили заключить новое пятилетнее соглашение с зарплатой 32 миллиона евро за сезон.
Напомним, что текущий договор между сторонами истекает в июне 2022 года. За ситуацией внимательно следит мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: В ПСЖ разработали план, чтобы удержать Мбаппе от перехода в "Реал". | http://soccernews.ru
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