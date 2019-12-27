ПСЖ сделал конкретное предложение Мбаппе о продлении контракта

Спортивный директор ПСЖ Леонардо начал предметные переговоры с форвардом команды Килианом Мбаппе о продлении действующего контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, звёздному французу предложили заключить новое пятилетнее соглашение с зарплатой 32 миллиона евро за сезон.

Напомним, что текущий договор между сторонами истекает в июне 2022 года. За ситуацией внимательно следит мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

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