ПСЖ сделал крупное предложение "Наполи"

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ПСЖ сделал крупное предложение "Наполи"

Хавбек "Наполи" Аллан, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, парижане оценили трансфер бразильца в 80 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма вполне удовлетворит неаполитанцев.

Аллан должен стать заменой Адриану Рабьо, у которого летом истекает соглашение с клубом.

В нынешнем сезоне на счету Аллана два ассиста в 24 играх.

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