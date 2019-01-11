ПСЖ сделал крупное предложение "Наполи"
Хавбек "Наполи" Аллан, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, парижане оценили трансфер бразильца в 80 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма вполне удовлетворит неаполитанцев.
Аллан должен стать заменой Адриану Рабьо, у которого летом истекает соглашение с клубом.
В нынешнем сезоне на счету Аллана два ассиста в 24 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|19
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11