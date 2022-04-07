ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" сделал очередное предложение нападающему Килиану Мбаппе, сообщает журналист Гильем Балаге в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб готов заплатить форварда 150 миллионов евро за два года. "Реал" предлагает Мбаппе 30 миллионов в год, поэтому футболист требует от королевского клуба улучшить предложение. "Реал" является приоритетным вариантом для Мбаппе, но финансовые фактор может все изменить.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14