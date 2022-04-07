ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе

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ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" сделал очередное предложение нападающему Килиану Мбаппе, сообщает журналист Гильем Балаге в своем твиттере. 

По сведениям источника, французский клуб готов заплатить форварда 150 миллионов евро за два года. "Реал" предлагает Мбаппе 30 миллионов в год, поэтому футболист требует от королевского клуба улучшить предложение. "Реал" является приоритетным вариантом для Мбаппе, но финансовые фактор может все изменить.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам. | http://soccernews.ru
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