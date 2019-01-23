ПСЖ сделал новое предложение "Зениту" по Паредесу

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ПСЖ сделал новое предложение "Зениту" по Паредесу

ПСЖ сделал новое предложение "Зениту" по полузащитнику Леандро Паредесу, сообщает Sport24.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 24-летнего аргентинца 45 миллионов евро и такая сумма устраивает питерский клуб.

Тем не менее, окончательное решение по трансферу пока не принято, последнее слово в этой ситуации остаётся за главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Зенит" купил Паредеса в июле 2017 года у "Ромы" за 23 миллиона евро. С тех пор игрок провёл за "сине-бело-голубых" 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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