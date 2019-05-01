ПСЖ сделал предложение Конте
Летом бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить ПСЖ, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, руководство парижан сделало предложение итальянскому специалисту, однако тот предпочитает вернуться в Серию А.
Помимо французского клуба интерес к Конте проявляют "Милан", "Интер" и "Рома".
ПСЖ сейчас тренирует Томас Тухель, но на фоне последних результатов команды немец может быть уволен.
Не пропустите: Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Экс-игрок "Спортинга" о молодом Роналду: "Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола"
-
Фирмино пропустит матч с "Барселоной"
-
Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона
-
"Валенсия" готова выкупить права на Черышева
-
Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо"
-
"Ювентус" ведет переговоры с Гвардиолой
-
"Барселона" вынуждена будет заплатить деньги за своего же игрока
-
"Реал" не готов платить Погба зарплату, которую он получает в "МЮ"
-
В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
"Спартак" назвал стоимость Ханни
-
ПСЖ сделал предложение Конте
-
Переход Азара в дортмундскую "Боруссию" под угрозой срыва
-
Райола блокирует трансфер де Лигта в "Барселону"
-
"Реал" договорился с Эриксеном
-
Тошак: "Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси"
-
Беспроигрышная серия "Барселоны" в домашних матчах ЛЧ составляет 31 матч. Сегодня игра с "Ливерпулем"
-
Статистика свидетельствует, что "Аякс" пройдёт "Тоттенхэм" и сыграет в финале Лиги Чемпионов
-
Модрич не покинет "Реал" летом
-
"Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии
-
Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15