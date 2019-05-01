ПСЖ сделал предложение Конте

Летом бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить ПСЖ, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство парижан сделало предложение итальянскому специалисту, однако тот предпочитает вернуться в Серию А.

Помимо французского клуба интерес к Конте проявляют "Милан", "Интер" и "Рома".

ПСЖ сейчас тренирует Томас Тухель, но на фоне последних результатов команды немец может быть уволен.

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