ПСЖ сделал предложение Конте

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ПСЖ сделал предложение Конте

Летом бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить ПСЖ, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство парижан сделало предложение итальянскому специалисту, однако тот предпочитает вернуться в Серию А.

Помимо французского клуба интерес к Конте проявляют "Милан", "Интер" и "Рома".

ПСЖ сейчас тренирует Томас Тухель, но на фоне последних результатов команды немец может быть уволен.

Не пропустите: Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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