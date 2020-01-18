ПСЖ сделал предложение Кулибали

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ПСЖ сделал предложение Кулибали

ПСЖ проявляет предметный интерес к центральному защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Foot Mercato, парижане сообщили футболисту о готовности предложить ему контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

В ПСЖ рассчитывают, что звёздный сенегалец станет долгосрочной заменой для действующего капитана команды Тиаго Силвы.

"Наполи" летом требовал за Кулибали 100 миллионов евро, однако сейчас готов продать его за 75 миллионов.

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