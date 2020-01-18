ПСЖ сделал предложение Кулибали

ПСЖ проявляет предметный интерес к центральному защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Foot Mercato, парижане сообщили футболисту о готовности предложить ему контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

В ПСЖ рассчитывают, что звёздный сенегалец станет долгосрочной заменой для действующего капитана команды Тиаго Силвы.

"Наполи" летом требовал за Кулибали 100 миллионов евро, однако сейчас готов продать его за 75 миллионов.

Не пропустите: Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии. | http://soccernews.ru