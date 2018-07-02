ПСЖ сделал предложение по хавбеку "Барселоны"

1 Теги псжбарселонапаулиньо

ПСЖ сделал предложение по хавбеку "Барселоны"ПСЖ сделал предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Паулиньо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане будут готовы выложить этим летом за 29-летнего хавбека "сине-гранатовых" 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Паулиньо забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, ПСЖ планирует предложить Роналду щедрый контракт. | soccernews.ru

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